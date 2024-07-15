Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, у містах створять навчальні осередки “Захисту України”. Один буде на 5–10 шкіл чи на громаду. Якісно облаштований осередок означатиме, що діти з різних шкіл матимуть рівний доступ до якісного обладнання та зручного приміщення.

Для осередків через Prozorro Market закуплять сучасну техніку, зокрема:

інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери;

симуляції управління БПЛА, які налічують дрон, інтерактивні окуляри, пульт та інше обладнання;

навчальні тири й макети;

аптечки й тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети;

“Вся країна живе в умовах повномасштабного вторгнення, де важливу роль відіграють технології, тому діти мають уміти з ними працювати ще зі школи. Це основа нашого безпечного майбутнього“, — зазначив міністр.

Він нагадав, що наразі влада комплексно оновлює підхід до викладання “Захисту України” в 10–11 класах, раніше це були “Захист Вітчизни” та “Допризовна підготовка”.

“Паралельно із закупівлею сучасного обладнання навчаємо тренерів, які підготують вчителів”, — додав Федоров.