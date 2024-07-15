Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, у містах створять навчальні осередки “Захисту України”. Один буде на 5–10 шкіл чи на громаду. Якісно облаштований осередок означатиме, що діти з різних шкіл матимуть рівний доступ до якісного обладнання та зручного приміщення.
Для осередків через Prozorro Market закуплять сучасну техніку, зокрема:
- інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери;
- симуляції управління БПЛА, які налічують дрон, інтерактивні окуляри, пульт та інше обладнання;
- навчальні тири й макети;
- аптечки й тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети;
“Вся країна живе в умовах повномасштабного вторгнення, де важливу роль відіграють технології, тому діти мають уміти з ними працювати ще зі школи. Це основа нашого безпечного майбутнього“, — зазначив міністр.
Він нагадав, що наразі влада комплексно оновлює підхід до викладання “Захисту України” в 10–11 класах, раніше це були “Захист Вітчизни” та “Допризовна підготовка”.
“Паралельно із закупівлею сучасного обладнання навчаємо тренерів, які підготують вчителів”, — додав Федоров.
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