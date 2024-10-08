Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить виділити додаткові 86 мільйонів євро на посилення захисту енергетичних об’єктів, щоб убезпечити їх від російських атак.

Про це під час засідання Кабміну сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

«Сьогодні ухвалюємо рішення, що дозволить перерозподілити кошти в межах позики від Європейського інвестиційного банку на модернізацію підстанцій. Це дасть можливість спрямувати додаткові 86 мільйонів євро на створення захисних систем навколо енергетичних об’єктів, що зменшить ризики від російських терористичних атак», — зазначив Шмигаль.

Шмигаль також наголосив, що енергетика залишається одним із головних пріоритетів для України. Він підкреслив, що уряд разом з енергетиками «продовжують роботу в режимі 24/7 з відновлення, ремонту та розбудови децентралізованої генерації».

Раніше прем’єр повідомляв, що станом на початок вересня понад 85% захисних споруд на об’єктах НЕК «Укренерго» вже були готові. На об’єктах, де роботу виконує Агентство з відновлення, готовність нижча, проте роботи продовжуються.