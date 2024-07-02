Кабінет Міністрів затвердив розподіл субвенцій на виплату грошової компенсації для придбання житла за трьома бюджетними програмами на 2024 рік на загальну суму 5,7 мільярда гривень.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 2 липня, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

Кошти на придбання житла отримають:

особи з інвалідністю внаслідок війни I – II групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць;

особи з інвалідністю внаслідок війни I – II групи, які брали участь в бойових діях на території інших держав та члени сімей загиблих (померлих) таких ветеранів;

внутрішньо переміщені особи, які брали участь в АТО/ООС і визнані учасниками бойових дій чи особами з інвалідністю внаслідок війни III групи.

“Мінветеранів зібрало від областей зведену інформацію про потребу на виплату грошової компенсації на придбання житла. Після отримання коштів ветерани та члени сімей загиблих самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло може бути, як на вторинному ринку, так і на первинному – за умови, що воно обов’язково введено в експлуатацію”, – розповів в.о. міністра Олександр Порхун.

Він нагадав, що загалом законом “Про Державний бюджет України на 2024 рік” передбачені видатки в обсязі 5,7 млрд гривень на виплату грошової компенсації за житло. Це дасть можливість забезпечити житлом майже 2500 осіб, які перебувають в черзі на її виплату.

У 2023 році були розподілені 5,9 млрд грн на компенсацію понад 2,6 тис ветеранам війни та членам їх сімей. 2155 з них вже придбали житло.