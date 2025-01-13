Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Таким чином усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані, люди отримають кошти і зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги”, — йдеться у повідомленні.

Оновлено механізм виплат для осіб старше 60 років, людей з інвалідністю I та II груп, які отримують пенсії за інвалідністю або соціальну допомогу через банки, а також для недієздатних осіб за заявками їхніх опікунів. Ці громадяни отримають виплату в розмірі 1000 гривень через “Укрпошту”.

За словами Шмигаля, було врегульовано алгоритм обміну інформацією між установами, які реалізують програму “Зимова єПідтримка”. Це дозволить ефективніше узагальнювати дані та інформувати громадян, зазначив премʼєр.