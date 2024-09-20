Кабінет міністрів України виділив понад 21 мільйон гривень на компенсації за безоплатне розміщення переселенців у приміщеннях об'єктів державної, комунальної та приватної власності.

Про це повідомляє Мінреінтеграції у Telegram-каналі.

Зазначається, що кошти у розмірі понад 21 мільйон гривень спрямують на покриття витрат на комунальні послуги за червень 2024 року. З них понад 3,9 мільйона гривень буде спрямовано МВС, Мінагрополітики, Міненерго, МОН, МОЗ, МКІП, Мінсоцполітики для виплат компенсацій закладам державної форми власності, що належать до сфери їхнього управління.

Також понад 16,3 млн спрямують комунальним закладам, державним закладам освіти, які передані на фінансування з місцевих бюджетів, і закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад.

Ще понад 662 тисячі гривень буде надано обласним військовим адміністраціям для виплат компенсацій приватним закладам (окрім приватних закладів освіти).

Нагадаємо, у червні цього року парламент Австрії ухвалив закон, що передбачає надання вимушеним переселенцям з України необмеженого доступу до ринку праці за умови виконання низки вимог.