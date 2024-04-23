23 квітня Кабінет міністрів України шляхом перерозподілу видатків державного бюджету виділив на будівництво фортифікацій ще 8 млрд грн.

Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що таким чином з початку 2024 року зміцнення оборонних рубежів уряд спрямував майже 38 млрд грн.

«Наше завдання — створити надійний оборонний вал, що захистить наших воїнів та дасть більше переваги нашій армії на полі бою», — наголосив очільник Уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що всі додаткові ресурси держава буде також направляти на обороноздатність держави. Зокрема, минулий тиждень урядова делегація провела важливі зустрічі в Сполучених Штатах із представниками американської адміністрації, конгресменами та сенаторами від обох партій, керівниками міжнародних фінансових інституцій.

«Маємо важливі результати. Палата представників Конгресу схвалила законопроект про допомогу Україні. Майже 61 млрд доларів, з яких 49,9 млрд – це видатки на оборону. Отримали запевнення про те, що проект закону швидко пройде через Сенат, буде підписаний і набуде чинності», — відзначив очільник Уряду.