Сьогодні на засіданні Уряду України була затверджена нова програма пільгового кредитування для підприємств, які Мінстратегпром визнає критично важливими.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з цією програмою, підприємства зможуть отримати кредити до 500 млн грн терміном до 5 років під 5% річних. Ці кошти можуть бути використані як для поповнення оборотного капіталу, так і для реалізації інвестиційних проєктів.

“Очікуємо, що вже наступного року обсяги виробництва зброї суттєво перевищать цьогорічні показники”, — зазначив Шмигаль.

Наразі в Україні функціонує понад 500 оборонних підприємств, які виробляють різноманітну зброю, включаючи боєприпаси, дрони, гармати та бронемашини. Уряд має на меті підтримувати розширення кількості таких виробників, щоб забезпечити зростання обороноздатності країни.