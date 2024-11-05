Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Згідно з цією програмою, підприємства зможуть отримати кредити до 500 млн грн терміном до 5 років під 5% річних. Ці кошти можуть бути використані як для поповнення оборотного капіталу, так і для реалізації інвестиційних проєктів.
“Очікуємо, що вже наступного року обсяги виробництва зброї суттєво перевищать цьогорічні показники”, — зазначив Шмигаль.
Наразі в Україні функціонує понад 500 оборонних підприємств, які виробляють різноманітну зброю, включаючи боєприпаси, дрони, гармати та бронемашини. Уряд має на меті підтримувати розширення кількості таких виробників, щоб забезпечити зростання обороноздатності країни.
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