Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий на сторінці у Facebook.
За його словами, учасниками експериментального проєкту стануть три заклади вищої освіти:
- Національний авіаційний університет, який після завершення реорганізації отримає нову назву – Державний університет “Київський авіаційний інститут”;
- Запорізький національний університет;
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
Очікується, що в цих вишах збільшать повноваження наглядових рад, членів яких відбиратиме сформована найближчим часом конкурсна комісія. До неї увійдуть провідні українські та іноземні експерти.
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