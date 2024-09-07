Кабінет міністрів України ухвалив рішення про впровадження експериментального проєкту щодо керування закладами вищої освіти. Його метою є збільшення самостійності вишів шляхом перерозподілу прав і обов’язків між ректором, вченою та наглядовою радами.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий на сторінці у Facebook.

За його словами, учасниками експериментального проєкту стануть три заклади вищої освіти:

Національний авіаційний університет, який після завершення реорганізації отримає нову назву – Державний університет “Київський авіаційний інститут”;

Запорізький національний університет;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Очікується, що в цих вишах збільшать повноваження наглядових рад, членів яких відбиратиме сформована найближчим часом конкурсна комісія. До неї увійдуть провідні українські та іноземні експерти.