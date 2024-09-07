Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий на сторінці у Facebook.

За його словами, учасниками експериментального проєкту стануть три заклади вищої освіти:

  • Національний авіаційний університет, який після завершення реорганізації отримає нову назву – Державний університет “Київський авіаційний інститут”;
  • Запорізький національний університет;
  • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Очікується, що в цих вишах збільшать повноваження наглядових рад, членів яких відбиратиме сформована найближчим часом конкурсна комісія. До неї увійдуть провідні українські та іноземні експерти.

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