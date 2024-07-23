Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Навчальний рік для школярів розпочнеться 2 вересня 2024 року і завершиться 30 червня 2025 року.
Прем’єр-міністр зазначив, що обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію навчального процесу залежно від безпекової ситуації на відповідних територіях.
“Обласні адміністрації повинні враховувати безпекову ситуацію та забезпечити безперервність навчання”, – зазначив Шмигаль.
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