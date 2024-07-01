Кабінет Міністрів України затвердив форму службового посвідчення для представників ТЦК, яке вони повинні пред'являти громадянам під час вручення повісток. Посвідчення видається за наказом відповідного керівника, завіряється підписом голови держадміністрації та гербовою печаткою.

Про це пише “Судово-юридична газета”.

Вручення повісток регулюється Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженим постановою Кабміну №560.

Під час перевірки військово-облікового документа уповноважений представник ТЦК та СП зобов’язаний:

назвати своє прізвище, власне ім’я та по батькові;

посаду;

пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом громадянина (посвідченням офіцера, військовим квитком).

Призначення представників ТЦК вручати повістки здійснюється наказом відповідного керівника, який є підставою для видачі посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

Кабмін вніс зміни до цієї постанови, врегулювавши форму такого посвідчення та порядок видачі.

Згідно зі змінами, службове посвідчення для вручення повісток видається на підставі наказу відповідного керівника, підписується головою обласної, Київської та Севастопольської міської, районної держадміністрації (військової адміністрації) і скріплюється гербовою печаткою. Воно дійсне на території юрисдикції тієї адміністрації, яка його видала, за умови пред’явлення паспорта громадянина України (посвідчення офіцера або військового квитка).

Також затверджено його форму.