Уряд затвердив новий розмір виплат за загибель чи поранення військових

Уряд визначив нові суми виплат у випадку загибелі військовослужбовця, а також збільшив одноразову грошову допомогу для певних категорій осіб, яким встановлено інвалідність.

Про це йдеться у проєкті бюджету на постанову від 24 вересня 2024 року №1090.

Одноразова грошова допомога у разі загибелі захисника України становить 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Прожитковий мінімум зараз дорівнює 3028 грн, тому виплата складає 2 млн 271 тис. грн.

При отриманні інвалідності через поранення або хворобу допомога залежить від групи інвалідності:

I група – 400 прожиткових мінімумів (1 млн 211 тис. грн);

II група – 300 прожиткових мінімумів (908,4 тис. грн);

III група – 250 прожиткових мінімумів (757 тис. грн).

Щоб отримати цю допомогу, потрібно подати заяву до Міністерства ветеранів.

Заяву можна подати в паперовому вигляді або онлайн через портал “Дія” чи Єдиний державний реєстр ветеранів війни.