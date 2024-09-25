Уряд затвердив новий розмір виплат за загибель чи поранення військових

10:16 Росія веде таємні переговори з Іраном про постачання ракет для хуситів в Ємені, — ЗМІ
09:54 Перемога над РФ ціною знищення половини населення України навряд чи може вважатися перемогою, — чеський президент
09:38 Ситуація на фронті залишається складною: Протягом минулої доби зафіксовано 154 бойових зіткнення, — Генштаб
09:17 Трамп не планує зустрічатися із Зеленським цього тижня, — ЗМІ
08:56 Україна отримуватиме підтримку ЄС, незалежно від дій США, — Боррель
08:33 За добу російська армія втратила ще понад 1200 солдатів, — Генштаб
08:14 ООН: Через вторгнення РФ щонайменше 15 мільйонів українців потребують гуманітарної допомоги
07:55 Трамп пообіцяв “вивести” США з війни в Україні у разі своєї перемоги
07:15 Туреччина посилюватиме зусилля для мирного врегулювання війни в Україні, — Ердоган

24 вересня

23:06 Сайт “Слідство.Інфо” став жертвою ddos-атаки після публікації розслідування про міністра Коваля
22:34 Дмитрук підтвердив інформацію про затримання правоохоронцями у Великій Британії
22:16 ЗМІ: У Німеччині відбудеться зустріч Байдена, Шольца, Макрона і Стармера щодо підтримки України
21:54 Білий Дім: Байден чекає від Зеленського стратегічних планів на найближчі місяці
21:36 Умєров зустрівся з із послами країн “Великої сімки”
21:15 Голова МЗС Андрій Сибіга відвідає Угорщину наступного тижня
20:37 У Британії розглянуть питання екстрадиції народного депутата Дмитрука, — ЗМІ
20:18 У Румунії знову знайшли уламки російського дрона
19:59 У столичній підземці зʼявляться нові вагони метро
19:45 Зеленський зустрівся з прем’єркою Італії: домовилися про наступні спільні плани
19:33 У МЗС відповіли на заяву президента Чехії про можливість залишення частини територій України під окупацією РФ
19:12 Армія РФ скинула авіабомбу на пекарню в Харкові
18:55 Байден: США не припинятимуть підтримувати Україну
18:37 Генштаб: Від початку доби кількість бойових зіткнень зросла до 83
18:13 Розмір мінімальної зарплати у 2025 році не планують збільшувати, — Мінфін
17:53 Президент відреагував на удар по Харкову: Росія – терорист, що щодня підтверджує це своїми діями
17:36 США можуть оголосити новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн, — ЗМІ
17:14 Сьогодні у столиці вшановують пам’ять жертв теракту комуністичного режиму на Хрещатику
16:54 На Закарпатті викрито командира батальйону, який за хабарі залишав військових служити в тилу
16:35 Підрозділи ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод від окупантів
16:15 Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом українського народу
15:24 З більшою підтримкою Заходу та зосередженістю на мобілізації Україна може піти в контрнаступ у 2025 році, — WP
14:55 Дебати про дозвіл на удари вглиб РФ посилили розбіжності між США та союзниками, — WP
14:35 Українці отримали вже понад 20 млн грн у межах програми «національний кешбек», — Мінекономіки
14:17 Росіяни зруйнували Вугледар і наступають на фланг, — ЦПД

Уряд затвердив новий розмір виплат за загибель чи поранення військових

Уряд визначив нові суми виплат у випадку загибелі військовослужбовця, а також збільшив одноразову грошову допомогу для певних категорій осіб, яким встановлено інвалідність.

Середа, 25 вересня 2024, 10:35

У Міноборони дали роз'яснення щодо виплати військовим додаткових 70 тис. грн - Мілітарний

Про це йдеться у проєкті бюджету на постанову від 24 вересня 2024 року №1090.

Одноразова грошова допомога у разі загибелі захисника України становить 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Прожитковий мінімум зараз дорівнює 3028 грн, тому виплата складає 2 млн 271 тис. грн.

При отриманні інвалідності через поранення або хворобу допомога залежить від групи інвалідності:

  • I група – 400 прожиткових мінімумів (1 млн 211 тис. грн);
  • II група – 300 прожиткових мінімумів (908,4 тис. грн);
  • III група – 250 прожиткових мінімумів (757 тис. грн).

Щоб отримати цю допомогу, потрібно подати заяву до Міністерства ветеранів.

Заяву можна подати в паперовому вигляді або онлайн через портал “Дія” чи Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Теги: виплати воїнам, Війна в Україні, поранені військовослужбовці

Межа у Telegram

Підписатись