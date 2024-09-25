Уряд затвердив новий розмір виплат за загибель чи поранення військових

Про це йдеться у проєкті бюджету на постанову від 24 вересня 2024 року №1090.
Одноразова грошова допомога у разі загибелі захисника України становить 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Прожитковий мінімум зараз дорівнює 3028 грн, тому виплата складає 2 млн 271 тис. грн.
При отриманні інвалідності через поранення або хворобу допомога залежить від групи інвалідності:
- I група – 400 прожиткових мінімумів (1 млн 211 тис. грн);
- II група – 300 прожиткових мінімумів (908,4 тис. грн);
- III група – 250 прожиткових мінімумів (757 тис. грн).
Щоб отримати цю допомогу, потрібно подати заяву до Міністерства ветеранів.
Заяву можна подати в паперовому вигляді або онлайн через портал “Дія” чи Єдиний державний реєстр ветеранів війни.
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