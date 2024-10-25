Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
МСЕК у нинішньому вигляді буде ліквідовано вже цього року. Також створюється група, яка протягом трьох місяців переглядатиме рішення, ухвалені МСЕК.
Водночас Пенсійний фонд разом із поліцією, СБУ та Державним бюро розслідувань мають провести “швидкий аудит” усіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим чиновникам.
У листопаді, розповів прем’єр, Міністерство охорони здоров’я та Міністерство цифрової трансформації мають представити рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.
Крім того, МОЗ та Міністерство соціальної політики мають терміново винести на розгляд Кабміну законопроєкти про комплексну реформу МСЕК.
“У цьому плані дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання. Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень президента та РНБО будуть відповідні висновки”, – зазначив Шмигаль.
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