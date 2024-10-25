Кабінет Міністрів затвердив план боротьби з корупційними та іншими правопорушеннями в медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК) у відповідь на рішення Ради національної безпеки та оборони та президента.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

МСЕК у нинішньому вигляді буде ліквідовано вже цього року. Також створюється група, яка протягом трьох місяців переглядатиме рішення, ухвалені МСЕК.

Водночас Пенсійний фонд разом із поліцією, СБУ та Державним бюро розслідувань мають провести “швидкий аудит” усіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим чиновникам.

У листопаді, розповів прем’єр, Міністерство охорони здоров’я та Міністерство цифрової трансформації мають представити рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.

Крім того, МОЗ та Міністерство соціальної політики мають терміново винести на розгляд Кабміну законопроєкти про комплексну реформу МСЕК.