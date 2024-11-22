Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Цей крок спрямований на посилення обороноздатності країни в умовах морських загроз. Стратегія, раніше затверджена Радою національної безпеки і оборони та введена в дію Указом Президента, визначає завдання та цілі для забезпечення безпеки морських просторів.
Основні завдання нового плану:
- Зміцнення оборонного потенціалу, включаючи Військово-Морські Сили ЗСУ та Морську охорону Державної прикордонної служби, для реагування на агресію та інші виклики.
- Деокупація тимчасово захоплених територій, що охоплюють узбережжя, внутрішні води та континентальний шельф.
- Отримання компенсацій за збитки, завдані російською агресією, та відновлення пошкодженої морської і річкової інфраструктури.
Нагадуємо, що Стратегія морської безпеки України є комплексним документом, що визначає основні напрями державної політики у сфері забезпечення безпеки морських просторів України. Вона спрямована на захист національних інтересів у Чорному, Азовському морях та інших водних ресурсах країни. Ця стратегія враховує сучасні загрози, виклики, пов’язані з військовою агресією Росії, та важливість інтеграції у міжнародні системи морської безпеки.