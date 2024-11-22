Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Цей крок спрямований на посилення обороноздатності країни в умовах морських загроз. Стратегія, раніше затверджена Радою національної безпеки і оборони та введена в дію Указом Президента, визначає завдання та цілі для забезпечення безпеки морських просторів.

Основні завдання нового плану:

Зміцнення оборонного потенціалу, включаючи Військово-Морські Сили ЗСУ та Морську охорону Державної прикордонної служби, для реагування на агресію та інші виклики.

Деокупація тимчасово захоплених територій, що охоплюють узбережжя, внутрішні води та континентальний шельф.

Отримання компенсацій за збитки, завдані російською агресією, та відновлення пошкодженої морської і річкової інфраструктури.

Нагадуємо, що Стратегія морської безпеки України є комплексним документом, що визначає основні напрями державної політики у сфері забезпечення безпеки морських просторів України. Вона спрямована на захист національних інтересів у Чорному, Азовському морях та інших водних ресурсах країни. Ця стратегія враховує сучасні загрози, виклики, пов’язані з військовою агресією Росії, та важливість інтеграції у міжнародні системи морської безпеки.