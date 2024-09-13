Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік, основними пріоритетами якого є безпека та оборона України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік! Попри всі виклики та невизначеність, уже 3-й бюджет під час повномасштабної війни надаємо вчасно”, — йдеться у повідомленні.

Доходи очікуються на рівні 2 трлн грн. Видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.

Шмигаль зазначив, що пріоритет цього бюджету дуже чіткий — це оборона та безпека країни. Усі внутрішні ресурси знову направлятимуть на ці клітини.

На ці цілі буде спрямовано щонайменше 2,22 трлн грн. Передбачається збільшення фінансування української зброї, техніки та дронів.

Другий пріоритет — соціальний захист. Понад 400 млрд грн виділено на соціальні потреби, зокрема на індексацію пенсій та виплати субсидій. На охорону здоров’я буде спрямовано 211 млрд грн, а на освіту — майже 170 млрд грн.

Третій пріоритет бюджету — підтримка регіонів та бізнесу. Уряд продовжить надавати допомогу місцевим бюджетам через дотації та субвенції, а також підтримуватиме підприємців через програми пільгового кредитування та грантів. Крім того, передбачено кошти на гуманітарне розмінування та програму “єОселя”.

“Новацією цього бюджету стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними. Зокрема, пріоритетом буде відновлення, енергетичні проєкти та реалізація нової ветеранської політики”, — повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що проєкт бюджету на 2025 рік спрямований на забезпечення стійкості України та її перемогу в умовах війни.