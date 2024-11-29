Кабінет міністрів затвердив стратегію ветеранської політики до 2030 року та операційний план заходів для її реалізації. План визначає три ключові цілі.

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

“Схвалено Стратегію ветеранської політики на період до 2030 року та затверджено операційний план заходів з її реалізації у 2024-2027 роках”, – написав Мельничук.

У свою чергу прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду розповів, що стратегія ветеранської політики — це фундаментальний документ, який відображає всі сфери взаємодії держави та ветерана: від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя, до можливості ветерана зміцнювати життя громади, регіону, держави.

Стратегія має три основні цілі: