Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
“Схвалено Стратегію ветеранської політики на період до 2030 року та затверджено операційний план заходів з її реалізації у 2024-2027 роках”, – написав Мельничук.
У свою чергу прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду розповів, що стратегія ветеранської політики — це фундаментальний документ, який відображає всі сфери взаємодії держави та ветерана: від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя, до можливості ветерана зміцнювати життя громади, регіону, держави.
Стратегія має три основні цілі:
- Перша — це добробут ветеранів та членів їхніх родин, а також відновлення людського капіталу. Мова йде про послуги, лікування, реабілітацію, соціальні гарантії, роботу, житло, бізнес, навчання.
- Друга стратегічна ціль – це повага та вшанування. Це визнання героїчного внеску ветеранів та вшанування загиблих.
- Третя стратегічна ціль — це забезпечення національної безпеки та обороноздатності. Мова йде про відображення інтересів і досвіду ветеранів у Стратегії національної безпеки, а також участь ветеранів у формуванні національної ідентичності та підготовці до національного спротиву.