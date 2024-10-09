Кабінет Міністрів затвердив нові зміни до правил надання послуг поштового зв'язку, які регулюють процес доставки та вручення повісток.

Про це йдеться в урядовій постанові №1147.

Рекомендовані листи з позначкою “Повістка ТЦК” доставлятимуться адресату особисто. У разі відсутності адресата за місцем проживання працівники пошти залишатимуть повідомлення в поштовій скриньці або повідомлятимуть його телефоном.

Якщо протягом трьох робочих днів після повідомлення адресат не з’явиться для отримання листа, поштовий працівник зробить позначку “адресат відсутній за зазначеною адресою”, і лист буде повернено відправнику.

Зміни також стосуються судових повісток, які відтепер можуть доставлятися разом з повістками ТЦК, і підлягають особистому врученню адресатам.