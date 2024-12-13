Про це повідомив постійний представник уряду Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Звiльнено Дробовича Антона Едуардовича з посади Голови Українського iнституту нацiональної пам’ятi”, – зазначив вiн.

Антон Дробович очолював Інститут національної пам’яті з 4 грудня 2019 року. За цей час він відповідав за реалізацію державної політики у сфері збереження історичної спадщини та увічнення пам’яті про важливі події в історії України.

Відомо, що до свого призначення на посаду Дробович мав багатий професійний досвід у журналістиці, культурній та освітній сферах. У період 2011–2012 років він працював журналістом і керівником аналітичного відділу інформаційного агентства, яке висвітлювало питання освіти, науки та молодіжної політики. Згодом він обіймав посаду радника міністра освіти і науки України та керівника служби стратегії музейного планування і розвитку у НКММК “Мистецький Арсенал”.

З лютого 2017 року Дробович став експертом з питань культури та освіти в Інституті суспільно-економічних досліджень, а також доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Крім того, він обіймав посаду керівника освітніх програм Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр” і був членом Правління Молодіжної асоціації релігієзнавців.