Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, йдеться по голову Київської ОВА Руслана Кравченка і керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.
Зауважимо, що Кравченка було погоджено на призначення головою Київської ОВА у квітні 2023 року. На той момент він очолював Бучанську окружну прокуратуру. Раніше працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса.
Щодо Філіпа Проніна, то він очолює Полтавську ОВА з жовтня 2023 року. Раніше він був заступником голови АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).
Наразі невідомо, хто очолить Київську та Полтавську ОВА після звільнення попереднього керівництва.
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