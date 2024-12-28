Кабмін погодив звільнення керівників двох обласних військових адміністрацій, а саме Київської та Полтавської.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, йдеться по голову Київської ОВА Руслана Кравченка і керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

Зауважимо, що Кравченка було погоджено на призначення головою Київської ОВА у квітні 2023 року. На той момент він очолював Бучанську окружну прокуратуру. Раніше працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса.

Щодо Філіпа Проніна, то він очолює Полтавську ОВА з жовтня 2023 року. Раніше він був заступником голови АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).

Наразі невідомо, хто очолить Київську та Полтавську ОВА після звільнення попереднього керівництва.