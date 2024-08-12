Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
“Звільнено Хейла Олександра Валерійовича з посади заступника Міністра енергетики України”, – йдеться у повідомленні.
За даними джерел Суспільного в правоохоронних органах, окрім заступника міністра енергетики Олександра Хейла затримали ще трьох людей.
Нагадаємо, 12 серпня правоохоронці викрили на хабарі у 500 тисяч доларів заступника міністра енергетики України Олександра Хейла та трьох його спільників. Неправомірну вигоду посадовець хотів отримати за дозвіл на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.
Планувалось, що хабар ділку надійде кількома траншами: п’ять разів по 100 тисяч доларів на кожній зустрічі. Правоохоронці викрили одного із посібників міністра під час третього траншу передачі коштів.
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