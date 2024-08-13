Херсонець, який під час окупації побудував кар’єру “міністра природних ресурсів та екології”, отримав максимальне покарання – 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що засуджений влітку 2022 року почав будувати кар’єру у так званому “міністерстві природних ресурсів та екології Херсонської області”. Спочатку він обіймав посаду “першого заступника міністра”, а згодом очолив саме “міністерство”.

Окрім організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, він брав участь у публічних заходах, під час яких вихвалявся своєю роботою перед пропагандистськими медіаресурсами. Крім того, колаборант організовував діяльність захоплених заповідників на тимчасово окупованій території Херсонської області з російським законодавством.

Чоловіку призначено максимальну міру покарання за цей злочин – 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років.