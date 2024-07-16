Про це заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер.
“У світлі останніх подій, пов’язаних з початком головування Угорщини, Голова (фон дер Ляєн – ред.) вирішила, що Єврокомісія буде представлена на рівні старших державних службовців лише під час неформальних засідань Ради”, — повідомив Мамер.
Як зазначається, натомість візит Колегії до головуючої країни, не відбудеться.
Водночас у відповідь міністр європейських справ Угорщини Янош Бока повідомив, що як голова ротаційного головування в ЄС, Будапешт залишається “відданим щирій співпраці” з установами європейського блоку та державами-членами.
“Європейська комісія не може вибирати інституції та країни-члени, з якими вона хоче співпрацювати. Чи всі рішення Комісії зараз базуються на політичних міркуваннях?”, — написав Бока.
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