Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, та віцепрезидент США Джей Ді Ванс провели важливу зустріч в Італії, де обговорили актуальні питання, пов’язані з Україною, зокрема можливість припинення вогню.

Фон дер Ляєн у своєму пості в соцмережі X підкреслила, що обидві сторони мають спільну мету – досягнення справедливого та тривалого миру для України. Вона також висловила вдячність США за їхні зусилля, спрямовані на завершення конфлікту.

«Ми обговорили ситуацію в Україні. Обидва прагнемо до припинення вогню, яке забезпечить справедливий і стійкий мир для країни. Я ціную зусилля США, які сприяють завершенню цієї війни», – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Окрім питання України, учасники зустрічі також обговорили аспекти трансатлантичної торгівлі та безпеки. За словами фон дер Ляєн, обидві сторони прагнуть укласти вигідну угоду, яка принесе користь як людям, так і бізнесу з обох боків Атлантики.

«Наші команди працюють безперервно, щоб знайти оптимальні рішення. Ми впевнені, що досягнемо успіху», – додала вона.

Фон дер Ляєн також акцентувала увагу на тому, що Європа активно нарощує свій оборонний потенціал, що зміцнює як Європейський Союз, так і НАТО.

«У сфері оборони Європа активізується, і це позитивно вплине на зміцнення ЄС, що, в свою чергу, принесе користь НАТО», – підкреслила вона.

Ця зустріч відбулася під головуванням прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, яка організувала захід на високому рівні.

18 травня в Римі, де проходила церемонія інтронізації нового Папи Римського Лева XIV, президент України Володимир Зеленський також зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Вансом. На цій зустрічі був присутній і держсекретар США Марко Рубіо.

Під час переговорів Зеленський передав американському президенту Дональду Трампу лист із новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій та торговельній сферах.