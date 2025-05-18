У Римі президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Цю інформацію підтвердила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Згідно з її словами, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запросила Венса до Палаццо Чігі. Зустріч між президенткою ЄК та віцепрезидентом США запланована на 15:30.

Під час цієї важливої зустрічі політики обговорять питання, що стосуються відносин між Європейським Союзом і Сполученими Штатами, а також глобальні виклики, які стоять на порядку денному міжнародної політики.

В той же день, 18 травня, у Ватикані відбулася церемонія інтронізації нового Папи Римського Лева XIV, який офіційно став главою Римо-католицької церкви.

На цю значущу подію прибули делегації з понад 100 країн. Серед гостей були президент України Володимир Зеленський разом із дружиною, які також відвідали інавгураційну месу.