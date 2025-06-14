Урсула фон дер Ляєн закликає до деескалації конфлікту на Близькому Сході

Як повідомляє Twitter-акаунт Урсули фон дер Ляєн

У п’ятницю президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну бесіду з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, під час якої обговорили загострення ситуації на Близькому Сході. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Фон дер Ляєн акцентувала увагу на праві Ізраїлю на самозахист, водночас підкресливши важливість збереження стабільності в регіоні.

“Я закликаю всі сторони діяти з максимальною стриманістю та працювати над деескалацією ситуації. Дипломатичні зусилля мають вирішальне значення для запобігання подальшій ескалації.” – Урсула фон дер Ляєн

В ніч на 13 червня Ізраїль провів атаку на Іран, заявивши про «точний превентивний удар» по численних військових об’єктах, спрямованих на знищення ядерної програми Ірану. У відповідь Іран запустив безпілотники, які були перехоплені ізраїльськими силами.

Внаслідок цієї атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, зазначивши, що наразі не зафіксовано підвищення рівня радіації.

Іран закликав до скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Кілька країн, зокрема Велика Британія, Китай та Оман, також закликали до деескалації напруженості на Близькому Сході.