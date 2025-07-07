Урсула фон дер Ляєн відповідає на звинувачення щодо контрактів на вакцини та політичних інтриг у ЄС

Як вказує медіа Euronews, причиною для оголошення вотуму недовіри стало обурення європарламентаря таємним листуванням фон дер Ляєн із гендиректором фармацевтичної компанії Pfizer Альбертом Бурлою під час переговорів щодо закупівлі вакцини проти COVID-19.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, під час дебатів у Європейському парламенті, що стосувалися вотуму недовіри, запевнила, що в період пандемії COVID-19 активно співпрацювала з представниками виробників вакцин, провідними епідеміологами та вірусологами, а також з ООН і неурядовими організаціями.

“Не секрет, що я контактувала з провідними представниками компаній, що виробляють вакцини, які мали б вивести нас з цієї кризи. Звичайно, я контактувала, так само як я зверталася за порадою до найкращих епідеміологів та вірусологів у світі. Або зв’язувалася з організаціями ООН та неурядовими організаціями. Але твердження, що ці контакти були якимось чином недоречними або суперечили європейським інтересам, є просто неправильними.” – Урсула фон дер Ляєн

Вона також зазначила, що переговори щодо контрактів на закупівлю вакцин проводилися спільно з державами-членами ЄС. Кожен договір проходив ретельну перевірку в столицях усіх 27 країн перед підписанням.

“Кожен контракт, щодо якого велися переговори, був детально розглянутий у столиці до підписання кожною з 27 держав-членів. Не було жодних секретів, жодних прихованих положень, жодних зобов’язань щодо закупівлі для держав-членів. Дійсно, всі 27 держав-членів вирішили купувати свої вакцини за власним бажанням. Тому будь-які твердження про те, що будь-яка держава-член не знала про контракти, про ціни чи обсяги – нечесні. Насправді, назвімо це своїми іменами – це просто брехня.” – Урсула фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн також прокоментувала звинувачення, висунуті на її адресу євродепутатом Георге Піпері з ультраправої партії “Альянс за союз румунів” (AUR), назвавши їх спробою розділити європейські інституції.

“Сьогодні ми всі можемо зробити власні висновки щодо доцільності запропонованої пропозиції. Тут є вибір. Ми можемо слідувати за паном Піпері у його світі змов та нібито зловісних планів, як він це називає, ‘Брюсселя’, або ж ми можемо чітко викрити це як ще одну грубу спробу вбити клин між нашими інституціями, між проєвропейськими, продемократичними силами в цій Палаті. Ми ніколи не можемо допустити цього і ніколи не допустимо.” – Урсула фон дер Ляєн

Голосування за вотум недовіри президентці Європейської комісії заплановане на 10 липня. Ініціатором цього процесу виступив Георге Піпері, який критикує фон дер Ляєн за таємне листування з гендиректором Pfizer під час переговорів щодо закупівлі вакцин.

Крім того, на фон дер Ляєн висувають звинувачення у можливому нецільовому використанні коштів після пандемії та спробах просувати “зелену політику” через фінансування неурядових організацій.