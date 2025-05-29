Відповідну промову опублікували на сайті Єврокомісії

29 травня 2025 року президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн була удостоєна премії Карла Великого за її внесок у зміцнення європейської єдності. У своїй промові вона підкреслила важливість створення самостійної та незалежної Європи, яка здатна формувати своє майбутнє без зовнішнього тиску та агресії.

Фон дер Ляєн закликала до активних дій, зазначивши, що не варто чекати на закінчення війни чи зміну політичних умов. «Ми не можемо залишатися бездіяльними, поки тривають потрясіння. Не можна сподіватися, що буря просто мине», – наголосила вона.

Важливим кроком, за її словами, має стати розширення Європейського Союзу, зокрема приєднання України, Молдови та країн Західних Балкан, які обрали шлях до ЄС.

У контексті безпеки президентка повідомила, що ЄС планує виділити до 800 мільярдів євро для зміцнення обороноздатності держав-членів. Нещодавно було запущено перший етап спільної оборони – фонд SAFE обсягом 150 мільярдів євро.

Фонд SAFE є початковою частиною оборонного плану Єврокомісії під назвою ReArm Europe/Readiness 2030, загальний бюджет якого може перевищити 800 мільярдів євро. Його запуск відбувся 29 травня 2025 року після публікації відповідного регламенту в Офіційному журналі ЄС.

Програма SAFE передбачає спільні запозичення та надання кредитів державам-членам ЄС і партнерам, включаючи Україну, для зміцнення оборонного потенціалу та розвитку європейського оборонно-промислового комплексу.

У квітні 2025 року Єврокомісія оголосила про інвестиції в розмірі 910 мільйонів євро в рамках Європейського оборонного фонду, до якого вперше можуть долучитися українські оборонні підприємства.

21 травня 2025 року країни ЄС офіційно затвердили створення фінансового інструменту SAFE. Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав це рішення «важливим кроком до сильнішої Європи», що реалізує зобов’язання лідерів ЄС, взяті на саміті в березні 2025 року.