Європейський парламент затвердив кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду голови Європейської комісії. Це буде її другий пʼятирічний термін на посаді.

Про це повідомляє The Guardian.

За призначення фон дер Ляєн проголосував 401 депутат Європарламенту, проти – 284, 15 депутатів утримались, а ще сім голосів визнали недійсними. Для переобрання голова Єврокомісії мала набрати мінімум 361 голос.

Голосування було таємним.

У своїй передвиборчій програмі фон дер Ляєн пообіцяла посилити оборонну політику ЄС, запровадити в Єврокомісії посади комісарів з питань оборони, сприяти інтеграції в ЄС України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.

Призначення фон дер Ляєн ще не означає початку роботи нового складу Єврокомісії. Європарламент ще повинен схвалити кандидатури всіх комісарів, на що можуть піти тижні.