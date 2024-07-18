Про це повідомляє The Guardian.
За призначення фон дер Ляєн проголосував 401 депутат Європарламенту, проти – 284, 15 депутатів утримались, а ще сім голосів визнали недійсними. Для переобрання голова Єврокомісії мала набрати мінімум 361 голос.
Голосування було таємним.
У своїй передвиборчій програмі фон дер Ляєн пообіцяла посилити оборонну політику ЄС, запровадити в Єврокомісії посади комісарів з питань оборони, сприяти інтеграції в ЄС України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.
Призначення фон дер Ляєн ще не означає початку роботи нового складу Єврокомісії. Європарламент ще повинен схвалити кандидатури всіх комісарів, на що можуть піти тижні.