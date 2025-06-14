Військовий парад у США на 250-річчя армії та протести 14 червня

Як підкреслює Associated Press
14 червня Сполучені Штати святкують 250-річчя армії США та День американського прапора. Цей день також відзначає свій 79-й день народження колишній президент Дональд Трамп. У Вашингтоні вперше за понад тридцять років відбудеться великий військовий парад, який, за словами Трампа, “не матиме аналогів”. Однак, в цей же день заплановано антиурядовий мітинг “Без королів”, що є частиною протестів проти масових арештів мігрантів, які тривають вже тиждень.
Ідея організувати великий військовий парад у день народження Трампа не є офіційно пов’язаною зі святкуваннями, але, як повідомляють ЗМІ, це було однією з мрій політика ще під час його першого терміну. За даними The Washington Post, Трамп надихнувся парадом на честь взяття Бастилії у Франції у 2017 році і прагнув створити щось подібне в США.
Спочатку планувалося провести святкування 250-річчя армії скромно: з участю 300 солдатів, концертом оркестру та вистрілами з гармат. Проте Трамп домігся масштабнішої події, яка стане першим військовим парадом у США в мирний час за останні 34 роки.
За словами речниці армії Гізер Дж. Хейган, вартість параду оцінюється від 25 до 45 мільйонів доларів. Опитування показують, що близько 60% американців вважають такі витрати невиправданими. Міністр армії Ден Дрісколл, натомість, запевняє, що парад сприятиме рекрутингу та популяризації армії.
Урочистості розпочнуться з покладання вінків на Арлінгтонському національному кладовищі, після чого відбудуться фестивалі, виставки військової техніки та спортивні заходи. Сам парад стартує о 18:30 за місцевим часом і включатиме близько 6600 солдатів, 150 одиниць техніки та 50 літаків. Після параду о 21:45 заплановано феєрверки.
Очікується, що на святкування прибудуть до 200 тисяч людей, включаючи протестувальників. Для забезпечення безпеки встановлено огорожі довжиною майже 29 км, використають 175 металошукачів, а також призупинять роботу аеропорту імені Рональда Рейгана.
Критики звинувачують Трампа у марнотратстві та авторитаризмі. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав парад “вульгарним видовищем на честь дня народження Трампа”, а сенатори від Демократичної та Республіканської партій висловили сумніви щодо доцільності такого заходу. Громадські організації наголошують, що кошти на парад могли б бути використані для підтримки ветеранів та соціальних програм.
Офіційні особи заперечують політичний підтекст святкувань і підкреслюють, що підготовка до 250-річчя армії почалася ще до перемоги Трампа на виборах. Армійські командири стверджують, що день народження президента не є частиною плану заходів.
Паралельно з парадом у понад 1800 містах США відбудуться мирні демонстрації “Без королів”, які протестують проти авторитаризму та міграційної політики. У Вашингтоні мітингів не планують, але по всій країні тривають акції, зокрема організовані феміністичною групою “Жіночий марш”.
Трамп попередив про можливе застосування військових сил у разі ескалації протестів і пообіцяв жорстко реагувати на будь-які спроби порушити порядок під час параду. Правозахисники Amnesty International закликали адміністрацію поважати право на мирні протести та засудили мілітаризацію відповіді на демонстрації.
“Президент підтримує мирні протести. Він підтримує право американців висловлювати свою думку. Він не підтримує будь-яке насильство та напади на правоохоронців, які просто намагаються виконувати свою роботу.”
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