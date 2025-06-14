Військовий парад у США на 250-річчя армії та протести 14 червня

Як підкреслює Associated Press

14 червня Сполучені Штати святкують 250-річчя армії США та День американського прапора. Цей день також відзначає свій 79-й день народження колишній президент Дональд Трамп. У Вашингтоні вперше за понад тридцять років відбудеться великий військовий парад, який, за словами Трампа, “не матиме аналогів”. Однак, в цей же день заплановано антиурядовий мітинг “Без королів”, що є частиною протестів проти масових арештів мігрантів, які тривають вже тиждень.

Ідея організувати великий військовий парад у день народження Трампа не є офіційно пов’язаною зі святкуваннями, але, як повідомляють ЗМІ, це було однією з мрій політика ще під час його першого терміну. За даними The Washington Post, Трамп надихнувся парадом на честь взяття Бастилії у Франції у 2017 році і прагнув створити щось подібне в США.

Спочатку планувалося провести святкування 250-річчя армії скромно: з участю 300 солдатів, концертом оркестру та вистрілами з гармат. Проте Трамп домігся масштабнішої події, яка стане першим військовим парадом у США в мирний час за останні 34 роки.

За словами речниці армії Гізер Дж. Хейган, вартість параду оцінюється від 25 до 45 мільйонів доларів. Опитування показують, що близько 60% американців вважають такі витрати невиправданими. Міністр армії Ден Дрісколл, натомість, запевняє, що парад сприятиме рекрутингу та популяризації армії.

Урочистості розпочнуться з покладання вінків на Арлінгтонському національному кладовищі, після чого відбудуться фестивалі, виставки військової техніки та спортивні заходи. Сам парад стартує о 18:30 за місцевим часом і включатиме близько 6600 солдатів, 150 одиниць техніки та 50 літаків. Після параду о 21:45 заплановано феєрверки.

Очікується, що на святкування прибудуть до 200 тисяч людей, включаючи протестувальників. Для забезпечення безпеки встановлено огорожі довжиною майже 29 км, використають 175 металошукачів, а також призупинять роботу аеропорту імені Рональда Рейгана.

Критики звинувачують Трампа у марнотратстві та авторитаризмі. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав парад “вульгарним видовищем на честь дня народження Трампа”, а сенатори від Демократичної та Республіканської партій висловили сумніви щодо доцільності такого заходу. Громадські організації наголошують, що кошти на парад могли б бути використані для підтримки ветеранів та соціальних програм.

Офіційні особи заперечують політичний підтекст святкувань і підкреслюють, що підготовка до 250-річчя армії почалася ще до перемоги Трампа на виборах. Армійські командири стверджують, що день народження президента не є частиною плану заходів.

Паралельно з парадом у понад 1800 містах США відбудуться мирні демонстрації “Без королів”, які протестують проти авторитаризму та міграційної політики. У Вашингтоні мітингів не планують, але по всій країні тривають акції, зокрема організовані феміністичною групою “Жіночий марш”.

Трамп попередив про можливе застосування військових сил у разі ескалації протестів і пообіцяв жорстко реагувати на будь-які спроби порушити порядок під час параду. Правозахисники Amnesty International закликали адміністрацію поважати право на мирні протести та засудили мілітаризацію відповіді на демонстрації.