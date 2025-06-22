США знищили ядерні об'єкти Ірану: офіційна заява Піта Гегсета

Як повідомляє пресконференція Піта Гегсета

Піт Гегсет, міністр оборони США, оголосив, що американські військово-повітряні сили завдали ударів, які, за його словами, знищили “ядерні амбіції” Ірану. Цю інформацію він озвучив під час пресконференції 22 червня.

Гегсет підкреслив, що президент США Дональд Трамп “прагне миру”, і закликав Іран “прийняти” цю позицію.

Він також зазначив, що військова операція не була націлена на мирних жителів Ірану або його армію.

“Ми знищили іранську ядерну програму, але варто зазначити, що операція не була спрямована проти іранських військ або іранського народу. Американське стримування повернулося.” – Піт Гегсет

Гегсет також попередив, що будь-яка відповідь Ірану на ці удари, спрямована проти США, буде зустрінута “з силою”, яка перевищить ту, що була використана під час атаки на ядерні об’єкти.

Атака США на ядерні об’єкти в Ірані

В ніч на 22 червня американські ВПС атакували три ядерні об’єкти в Ірані, розташовані у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент Трамп заявив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану.

За його словами, атаковані ядерні об’єкти “були повністю знищені”. Трамп також попередив, що у разі, якщо Тегеран не піде на мир, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за проведені удари.

Водночас, заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для США.

19 червня у Білому домі зазначили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом наступних двох тижнів, залежно від переговорів з Іраном щодо його ядерної програми, які можуть відбутися найближчим часом.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.