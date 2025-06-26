Авіаудари США по ядерних об'єктах Ірану та відповідь Ірану

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Директор ЦРУ Джон Реткліфф повідомив, що авіаудари США “серйозно пошкодили” ядерні об’єкти Ірану, відкинувши їх розвиток на кілька років назад. Ця інформація суперечить витоку розвідувального звіту, який заперечив президент Дональд Трамп. Про це стало відомо з повідомлень ЗМІ.

Реткліфф зазначив, що важливі об’єкти були знищені, хоча не стверджував, що ядерна програма Ірану була повністю ліквідована. Ця заява прозвучала через день після того, як розвідувальне агентство Пентагону опублікувало оцінку, що удари США по ядерних об’єктах Ірану не знищили програму, а лише відтермінували її на кілька місяців.

Президент Трамп у своєму дописі на Truth Social назвав новини ЗМІ “фейковими”, стверджуючи, що удари США по трьох іранських ядерних об’єктах не знищили основних компонентів ядерної програми країни.

Атака США на ядерні об’єкти в Ірані

Вночі 22 червня американська авіація завдала ударів по трьом ядерним об’єктам в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Дональд Трамп підкреслив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти “були повністю знищені”. Він також попередив, що у разі відсутності миру з Тегераном, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за проведені удари. Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для США.

19 червня у Білому домі повідомили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох тижнів, залежно від переговорів з Іраном щодо його ядерної програми. Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.

Іран у відповідь на удари США

23 червня Іран запустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США по його ядерних об’єктах. За словами ізраїльського чиновника, щонайменше 10 ракет було випущено в бік Катару, а одна – в бік Іраку.

Міністр оборони Катару повідомив, що системи протиповітряної оборони перехопили ракети, які були спрямовані на авіабазу Аль-Удейд – найбільший військовий об’єкт США на Близькому Сході, розташований через Перську затоку від Ірану.

Президент США Дональд Трамп прокоментував запуск ракет по американській базі в Катарі, назвавши це “дуже слабкою реакцією”, яку США “очікували” та “ефективно відбили”. Він також зазначив, що ніхто з американців не постраждав.