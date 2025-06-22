США знищили ядерні об'єкти Ірану: реакції світу та подальші кроки

Як повідомляє медіа NBC News з посиланням на двох представників Пентагону та високопоставленого чиновника Білого дому

У ніч на 22 червня Сполучені Штати провели авіаудари по трьох ядерних об’єктах Ірану, розташованих у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент Дональд Трамп оголосив, що ці об’єкти були повністю знищені, а основною метою операції стало усунення ядерної загрози з боку Тегерана.

Трамп закликав Іран до мирних переговорів, попередивши, що у разі відмови, наступні удари можуть бути значно масштабнішими. Водночас іранська сторона запевнила, що серйозних пошкоджень не сталося, оскільки матеріали з об’єктів були евакуйовані заздалегідь. Міністерство закордонних справ Ірану назвало дії США порушенням міжнародного права та заявило про своє право на самооборону.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі оголосив про термінове засідання Ради директорів агенції, яке відбудеться 23 червня для обговорення ситуації.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан у розмові з французьким президентом Еммануелем Макроном підкреслив, що США повинні отримати відповідь на свою агресію, зазначивши готовність Ірану до переговорів на основі міжнародних норм.

Міністерство закордонних справ України висловило підтримку ліквідації ядерної програми Ірану, вказавши на загрозу, яку вона становила не лише для Близького Сходу, а й для інших країн. Україна також нагадала про свій внесок у ядерне роззброєння, вважаючи, що ліквідація іранської програми зробить світ безпечнішим.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про готовність повернутися до переговорів з Іраном щодо ядерної угоди, підкресливши, що Іран може мати цивільну ядерну програму, але не має права на збагачення урану. Він також зазначив, що Іран відхилив американські пропозиції перед початком операції.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив про свою поїздку до Москви для координації дій з Росією. У МЗС РФ засудили удари США, назвавши їх порушенням міжнародного права, та закликали до колективного відкидання конфронтаційних дій США та Ізраїлю.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн розповів, що в операції під кодовою назвою “Опівнічний молот” брали участь понад 125 літаків, включаючи сім бомбардувальників B2 Spirit, які скинули більше 10 протибункерних бомб на об’єкти у Фордо та Натанзі, а об’єкт в Ісфахані атакували ракетами Tomahawk.

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що США знищили ядерні амбіції Ірану, і будь-яка відповідь з боку Тегерана буде зустрінута з набагато більшою силою. Він назвав цю операцію історичною, підкресливши, що вона не була спрямована проти мирного населення чи іранської армії.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про евакуацію 176 осіб з Ізраїлю до Єгипту напередодні ударів США, серед яких були громадяни України та інших країн. Також триває евакуація громадян з Ірану до Азербайджану.

Велика Британія та Франція офіційно заявили, що не брали участі в атаках США на ядерні об’єкти Ірану, але висловили занепокоєння та закликали до стриманості.

Після ракетних ударів Ірану по Ізраїлю, внаслідок яких понад 80 осіб отримали поранення, Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок контратаки по військових цілях на заході Ірану.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримав дії США, назвавши ядерну програму Ірану серйозною загрозою, і закликав Тегеран повернутися до переговорів. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас також закликала всі сторони до діалогу.

Лідери Демократичної партії США в Конгресі вимагали від президента Трампа пояснень щодо ударів по Ірану, висловлюючи занепокоєння через відсутність схвалення Конгресом та можливі наслідки. Водночас спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав рішення президента.

Посол Ірану в ООН Саїд Іравані закликав скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН для засудження ударів США, назвавши їх серйозною загрозою миру і безпеці.

За даними NBC News, адміністрація США готується до можливої відповіді Ірану протягом наступних 48 годин, хоча наразі немає ознак негайного втілення планів Ірану щодо ударів по американських об’єктах.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив, що підвищення рівня радіації після ударів не зафіксовано.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив США у порушенні Статуту ООН та міжнародного права, назвавши дії американців беззаконними та злочинними.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив глибоку стурбованість ситуацією, закликавши до деескалації конфлікту та наголосивши, що військового рішення немає, єдиний шлях – дипломатія.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подякував Трампу за координацію ударів і висловив підтримку американському народу та військовим.

Іранські чиновники підтвердили атаки на ядерні об’єкти, але зазначили, що матеріали були евакуйовані заздалегідь, тому серйозних пошкоджень не сталося.

Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації назвав удари “вражаючим військовим успіхом” і пригрозив Ірану новими потужнішими ударами у разі відмови від миру. Він також повідомив, що всі літаки повернулися безпечно, а атака стала історичним моментом для США, Ізраїлю та світу, закликавши Іран закінчити війну.