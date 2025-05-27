Посол США спростував можливість приєднання Канади як 51-го штату

Про це заявив посол США в Канаді Піт Гукстра у розмові з телеканалом CBC

Посол США в Канаді, Піт Гукстра, оголосив, що питання про можливе приєднання Канади до Сполучених Штатів як “51-го штату” більше не є актуальним. Цю інформацію він озвучив в інтерв’ю телеканалу CBC.

Гукстра зазначив, що якщо така дискусія колись і відбудеться, то вона проходитиме на рівні президента Дональда Трампа та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. “Якщо і буде якась розмова про 51-й штат, то вона відбуватиметься на рівні Трампа й Карні, а не між дипломатами. Для мене це означає: питання закрите”, – підкреслив посол.

Дипломат також прокоментував майбутній візит короля Великої Британії Чарльза III до Оттави, вважаючи його символічним жестом з боку Канади у відповідь на слова Трампа. Він додав, що передати сигнал Вашингтону можна простіше, ніж через королівський візит. “Ми раді приїзду короля. Але якщо в цьому є послання – є легші способи донести його до США. Просто подзвоніть мені. Карні може зв’язатися з президентом у будь-який момент”, – зазначив Гукстра.

Посол закликав канадців “рухатися далі” і не зациклюватися на темі приєднання. Він підкреслив, що адміністрація США наразі зосереджена на питаннях безпеки, економіки та добробуту громадян.

Візит короля Чарльза III до Канади запланований на наступний тиждень. Він виголосить тронну промову в Сенаті, що буде лише третім випадком в історії, коли британський монарх звертається до канадського парламенту. Раніше це робила королева Єлизавета ІІ у 1957 та 1977 роках.

Заяви Трампа про Канаду

6 січня Трамп у соціальних мережах заявив, що “багатьом людям у Канаді хотілось би бути 51-м штатом”. На це відреагував канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо, зазначивши, що на це “немає жодного шансу”. 8 січня Трамп опублікував дві карти США з приєднаною Канадою, що викликало додаткові обговорення.