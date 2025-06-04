Меттью Вітакер про позицію Трампа щодо України та НАТО

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Посол США в НАТО, Меттью Вітакер, заявив, що президент Трамп ще не ухвалив рішення щодо військової допомоги Україні. Основною метою Трампа є “зупинити війну”, яку розв’язала Росія проти України. Цю інформацію Вітакер озвучив під час пресконференції в Брюсселі.
“Ми сподіваємося, що Європа візьме на себе провідну роль у наданні Україні необхідних ресурсів і політичної підтримки для досягнення тривалого миру. Європейці зацікавлені в стабільності на своєму континенті, і Сполучені Штати продовжать робити все можливе для підтримки цього процесу.”
Вітакер також підкреслив, що Трамп зосереджений на переговорах як основному способі досягнення миру.
Крім того, він зазначив, що питання про вступ України до НАТО наразі не є актуальним.
“Ми не єдині союзники НАТО, які дотримуються такої позиції. Однак остаточне рішення залежить від президента Трампа та всіх 32 союзників, які повинні прийняти одностайне рішення.”
3 червня в Білому Домі повідомили, що Трамп не планує запроваджувати санкції проти Росії. Наразі президент США “рішуче налаштований” на ведення переговорів, як зазначили в адміністрації.
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