Меттью Вітакер про позицію Трампа щодо України та НАТО

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Посол США в НАТО, Меттью Вітакер, заявив, що президент Трамп ще не ухвалив рішення щодо військової допомоги Україні. Основною метою Трампа є “зупинити війну”, яку розв’язала Росія проти України. Цю інформацію Вітакер озвучив під час пресконференції в Брюсселі.

“Ми сподіваємося, що Європа візьме на себе провідну роль у наданні Україні необхідних ресурсів і політичної підтримки для досягнення тривалого миру. Європейці зацікавлені в стабільності на своєму континенті, і Сполучені Штати продовжать робити все можливе для підтримки цього процесу.” – Меттью Вітакер

Вітакер також підкреслив, що Трамп зосереджений на переговорах як основному способі досягнення миру.

Крім того, він зазначив, що питання про вступ України до НАТО наразі не є актуальним.

“Ми не єдині союзники НАТО, які дотримуються такої позиції. Однак остаточне рішення залежить від президента Трампа та всіх 32 союзників, які повинні прийняти одностайне рішення.” – Меттью Вітакер

3 червня в Білому Домі повідомили, що Трамп не планує запроваджувати санкції проти Росії. Наразі президент США “рішуче налаштований” на ведення переговорів, як зазначили в адміністрації.