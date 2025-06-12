Делегати США та ЄС покинули Ташкентський інвестиційний форум через виступ Новака

Про це повідомляє узбецька служба Радіо Свобода (Озодлік) з посиланням на джерела, зокрема неназваного європейського дипломата.

На Ташкентському міжнародному інвестиційному форумі, що проходив в Узбекистані, щонайменше 50 делегатів з США та Європейського Союзу (ЄС) залишили залу під час виступу заступника голови уряду Росії Олександра Новака. Цю інформацію повідомила узбецька служба Радіо Свобода (Озодлік), посилаючись на неназваного європейського дипломата.

Форум розпочався 10 червня з виступу президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва. Після цього відбулося пленарне засідання, яке мав модерувати кореспондент і головний редактор CNN Business Річард Квест. Проте, за словами джерел, журналіст, хоча й з’явився в залі, відмовився модерувати захід, ймовірно, через присутність представника російської влади.

Європейський дипломат охарактеризував дії делегацій як “політичний демарш”. Він зазначив, що Новак розпочав свій виступ з привітань від президента РФ Володимира Путіна, що й стало причиною протесту – делегати з США, Великої Британії, Польщі, Латвії, Литви та інших країн залишили залу. Загалом, за попередніми оцінками, вийшли не менше 50 делегатів.

Варто зазначити, що відеозаписи відкриття форуму та пленарного засідання, на відміну від інших частин заходу, не були опубліковані на YouTube-каналі міністерства інвестицій, промисловості та торгівлі Узбекистану.

Цікаво, що минулого року пленарне засідання форуму також модерував Річард Квест, але тоді представники російської делегації не брали участі у публічному виступі.