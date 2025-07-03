США та Ізраїль відклали ядерну програму Ірану на 1-2 роки після авіаударів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Внаслідок нещодавніх авіаударів США та Ізраїлю, ядерна програма Ірану була відкладена на один-два роки. Про це повідомив речник Пентагону Шон Парнелл під час брифінгу, що відбувся 2 липня.

“Ми відкинули їхню програму назад на один-два роки. Принаймні розвідувальні оцінки всередині міністерства свідчать про це. Ми вважаємо, що, ймовірніше, це ближче до двох років, тобто ми відкинули їхню програму приблизно на два роки.” – Шон Парнелл, речник Пентагону

Парнелл також зазначив, що американська оцінка пошкоджень трьох ключових ядерних об’єктів Ірану залишається незмінною, і ці об’єкти були повністю знищені.

“Ми вважаємо, що ядерний потенціал Ірану був серйозно підірваний, можливо, навіть їхнє прагнення створити бомбу.” – Шон Парнелл, речник Пентагону

Він також додав, що оцінка наслідків ударів все ще триває.

На запитання про можливе подальше скорочення військової присутності США у Сирії, Парнелл повідомив, що в країні наразі перебуває близько 1 500 американських військових.

Удар США по ядерних об’єктах в Ірані

22 червня американська авіація завдала ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану, розташованих у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп підкреслив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, і зазначив, що атаковані об’єкти були повністю знищені.

Трамп також попередив, що у разі відсутності мирних домовленостей з Тегераном, майбутні удари можуть бути значно масштабнішими.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив вдячність Трампу за проведену операцію.

Водночас, заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для атак США.

Раніше, 19 червня, у Білому домі заявляли, що Трамп ухвалить рішення щодо можливих ударів по Ірану протягом двох тижнів, залежно від результатів переговорів щодо ядерної програми.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані були серед цілей, які Ізраїль атакував з початку серії ударів по Ірану 13 червня 2025 року.