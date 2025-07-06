Кіт Келлог про розмову Трампа і Зеленського щодо оборони України

Як повідомляє Twitter-акаунт Кіта Келлога

Кіт Келлог, спецпредставник президента США з питань України, висловив свою думку щодо нещодавньої телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Про це він повідомив у своїх соціальних мережах.

“Добре. Це класичний президент США Дональд Трамп. Завжди готовий до співпраці. Також дякую президенту Зеленському за його співчуття щодо жахливої ​​втрати життів під час повені в Техасі, особливо молоді. Обидва президенти усвідомлюють біль втрати молоді в мирний час і на війні. Співчуття є ключовою частиною лідерства.” – Кіт Келлог

4 липня Трамп і Зеленський провели важливу телефонну бесіду, під час якої обговорили актуальну ситуацію на фронті та російські повітряні удари.

“Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд.” – Володимир Зеленський

5 липня Зеленський поділився деталями розмови з Трампом, зазначивши, що президент США “готовий допомагати” Україні у сфері систем протиповітряної оборони. Крім того, Україна та США домовились про активізацію спільної роботи над виробництвом дронів для українських потреб.

Нагадаємо, що 2 липня стало відомо про призупинення поставок озброєння Україні, зокрема ракет і боєприпасів до систем ППО, через зменшення запасів на складах у США.

В українському Міністерстві оборони запевнили, що Київ не отримував офіційних повідомлень про зупинення або перегляд графіків постачання оборонної допомоги від США. Вони підкреслили, що спираються на “фактичні дані” та перевіряють усі деталі.