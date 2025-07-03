Телефонна розмова Трампа і Зеленського 4 липня: важливі переговори між США та Україною

Як повідомляє газета Financial Times

Вашингтон і Київ активно готуються до телефонної розмови між президентами США та України – Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Згідно з інформацією, отриманою з надійних джерел, ця важлива бесіда може відбутися вже 4 липня, у п’ятницю.

Про це повідомляє видання Financial Times, яке посилається на свої джерела. Підготовка до цієї розмови розпочалася ще до офіційного оголошення про призупинення постачання зброї Україні, що підкреслює важливість даного діалогу.

Майбутні переговори викликають великий інтерес, оскільки вони можуть суттєво вплинути на розвиток двосторонніх відносин між країнами та загальну ситуацію в регіоні.

Джерела повідомляють, що наразі триває узгодження деталей розмови, а офіційні заяви очікуються найближчим часом.

Ситуація продовжує розвиватися, і важливо стежити за новинами через офіційні канали обох країн для отримання актуальної інформації.