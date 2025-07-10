Дональд Трамп вводить 50%-ве мито на імпорт міді з серпня 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення 50%-го мита на імпорт міді, що є важливим металом для розвитку зеленої енергетики та сучасних технологій.

Згідно з інформацією, новий тариф набере чинності з 1 серпня 2025 року.

“Я оголошую про 50-відсоткове зниження викидів міді з 1 серпня 2025 року після отримання надійної оцінки безпеки.” – Дональд Трамп

Термін “надійна оцінка безпеки” ймовірно пов’язаний із розслідуванням, яке Міністерство торгівлі США розпочало раніше цього року.

Експерти вважають, що введення такого високого мита може призвести до зростання цін на мідь у США, що, в свою чергу, вплине на витрати в секторах, пов’язаних із зеленою енергетикою та технологічними інноваціями.