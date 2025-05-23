США вводять санкції проти Судану за застосування хімічної зброї

Про це заявила речниця Держдепу США Теммі Брюс повідомляє Reuters

Сполучені Штати Америки оголосили про намір ввести санкції проти Судану у відповідь на використання хімічної зброї під час збройного конфлікту між суданською армією та “Силами швидкого реагування Судану” (RSF). Про це повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, згідно з інформацією агентства Reuters.

Заплановані санкції включатимуть обмеження на експорт товарів із США до Судану, а також призупинення надання кредитів з боку уряду США. Очікується, що ці заходи можуть набути чинності вже 6 червня, після офіційного затвердження Конгресом.

Теммі Брюс підкреслила, що Сполучені Штати закликають уряд Судану терміново припинити використання хімічної зброї та дотримуватися зобов’язань, які передбачені Конвенцією про заборону хімічної зброї.

Раніше газета The New York Times повідомила, що суданська армія неодноразово застосовувала хімічну зброю у боях з RSF. Згідно з даними видання, йдеться про використання газоподібного хлору, який може мати серйозні наслідки для здоров’я населення.

У офіційній заяві Держдепартаменту США не вказується конкретний тип хімічної зброї, що використовувався в Судані, проте акцентується на серйозності порушення міжнародних норм.