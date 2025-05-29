Про це повідомляє Associated Press.

Федеральний апеляційний суд США надав зелене світло адміністрації президента Трампа для введення нових тарифів на імпорт. Це рішення стало результатом розгляду екстреного клопотання, поданого командою Трампа, яке призупинило дію попереднього наказу федерального торгового суду.

Суд, що розташований у Федеральному окрузі, підтвердив, що Трамп має право використовувати законодавство про надзвичайні повноваження для запровадження тарифів. Раніше Суд міжнародної торгівлі, що базується на Мангеттені, ухвалив, що Трамп перевищив свої повноваження, накладаючи загальні мита на імпорт з країн, які мають активний торговий баланс з США. Суд зазначив, що Конституція США надає Конгресу виключні повноваження в регулюванні міжнародної торгівлі, які не можуть бути скасовані президентськими рішеннями.

У Білому домі висловили незадоволення рішенням Федерального суду, яке заблокувало запровадження масштабних тарифів.

Деталі “тарифів Трампа”

2 квітня Трамп оголосив про введення мит на продукцію з 185 країн і територій, встановивши мінімальну ставку мита на рівні 10%. Для товарів з Європейського Союзу мито становитиме 20%, а для Китаю – 34%. Для деяких країн передбачені індивідуальні тарифи.

З 3 квітня адміністрація США також запровадила 25% мито на всі імпортовані автомобілі.

В українському Міністерстві економіки зазначили, що 10% мита для України є “складним, але не критичним” викликом.

4 квітня Китай відповів на нові тарифи, встановивши 34% мита на весь американський імпорт, яке почало діяти 10 квітня.

9 квітня Трамп оголосив про підвищення митної ставки на китайський імпорт до 125%, тоді як раніше вона становила 104%.

У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари зі США.

10 квітня у Білому домі підтвердили, що ставка тарифів США на китайський імпорт фактично досягла 145%. Останній указ Трампа підвищує тарифи для Китаю до 125%, що додається до 20% мита на фентаніл, яке вже було запроваджено раніше.