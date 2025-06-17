США схвалили продаж військової техніки Австралії на 2 млрд доларів

Про це пише Bloomberg.
Міністерство закордонних справ США дало зелене світло на продаж військової техніки Австралії, вартість якого складає близько 2 мільярдів доларів. У цю угоду входять також запчастини для винищувачів. Про це повідомляє Bloomberg.
Австралія подала запит на придбання обладнання та послуг для своїх винищувачів Boeing F/A-18F Super Hornet, а також літаків електронної боротьби EA-18G Growler, які здатні виводити з ладу, обманювати або блокувати різноманітні військові електронні системи.
Агентство з оборонної співпраці США підтвердило, що направило до Конгресу необхідні документи для реалізації цього продажу.
“Австралія є одним з наших найважливіших союзників у західній частині Тихого океану.”
Головним підрядником у цій угоді виступає компанія Boeing, як зазначили у Пентагоні.
У заяві також підкреслюється, що цей продаж не вплине на військовий баланс у регіоні, але значно підвищить можливості Австралії у реагуванні на сучасні та майбутні загрози.
“Це також зміцнить здатність Австралії підтримувати операції коаліції та сприяти досягненню спільних цілей у сфері безпеки в регіоні. Австралія не матиме жодних труднощів з інтеграцією цього обладнання та послуг у власні збройні сили.”
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