США схвалили продаж військової техніки Австралії на 2 млрд доларів

Про це пише Bloomberg.

Міністерство закордонних справ США дало зелене світло на продаж військової техніки Австралії, вартість якого складає близько 2 мільярдів доларів. У цю угоду входять також запчастини для винищувачів. Про це повідомляє Bloomberg.

Австралія подала запит на придбання обладнання та послуг для своїх винищувачів Boeing F/A-18F Super Hornet, а також літаків електронної боротьби EA-18G Growler, які здатні виводити з ладу, обманювати або блокувати різноманітні військові електронні системи.

Агентство з оборонної співпраці США підтвердило, що направило до Конгресу необхідні документи для реалізації цього продажу.

“Австралія є одним з наших найважливіших союзників у західній частині Тихого океану.” – Пентагон

Головним підрядником у цій угоді виступає компанія Boeing, як зазначили у Пентагоні.

У заяві також підкреслюється, що цей продаж не вплине на військовий баланс у регіоні, але значно підвищить можливості Австралії у реагуванні на сучасні та майбутні загрози.