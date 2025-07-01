США схвалили продаж Ізраїлю комплектів наведення для боєприпасів на 510 млн доларів

Про це повідомило Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки (DSCA) у понеділок, 30 червня.
Державний департамент США дав зелене світло на продаж Ізраїлю комплектів наведення для боєприпасів та супутнього обладнання на загальну суму близько 510 мільйонів доларів. Цю інформацію оприлюднило Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки (DSCA) 30 червня.
Агентство підтвердило цю угоду, надіславши відповідну сертифікацію до Конгресу. Ізраїль запросив 3845 комплектів наведення для боєприпасів прямої атаки (JDAM) KMU-558B/B, які призначені для бомби BLU-109, а також 3280 комплектів KMU-572 F/B JDAM для бомби MK 82.
До угоди також увійдуть інженерні, логістичні та технічні послуги, які надаватимуться урядом США та підрядниками, а також інші елементи, пов’язані з логістикою та програмною підтримкою. Загальна вартість угоди оцінюється в 510 мільйонів доларів.
“Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю, і для національних інтересів США життєво важливо допомогти Ізраїлю розвинути та підтримувати сильну та готову до самооборони систему. Цей запропонований продаж відповідає цим цілям.”
Цей продаж має на меті зміцнити оборонні можливості Ізраїлю, що дозволить країні ефективніше протистояти як поточним, так і майбутнім загрозам, а також покращити захист кордонів, критично важливої інфраструктури та населених пунктів.
“Цей запропонований продаж підвищить оперативну сумісність із збройними силами США та демонструє відданість США безпеці Ізраїлю та модернізації збройних сил.”
Ізраїль зможе без проблем інтегрувати це обладнання у свої збройні сили. Важливо зазначити, що цей продаж не вплине на військовий баланс у регіоні.
Головним підрядником угоди стане компанія Boeing, що базується в Сент-Чарльзі, штат Міссурі. Частина комплектів наведення JDAM може бути надана з державних запасів США. Наразі уряд США не має інформації про будь-які угоди щодо компенсації, пов’язані з цим потенційним продажем. Усі питання щодо компенсації будуть вирішені під час переговорів між покупцем та підрядником.
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