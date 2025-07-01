США схвалили продаж Ізраїлю комплектів наведення для боєприпасів на 510 млн доларів

Про це повідомило Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки (DSCA) у понеділок, 30 червня.

Державний департамент США дав зелене світло на продаж Ізраїлю комплектів наведення для боєприпасів та супутнього обладнання на загальну суму близько 510 мільйонів доларів. Цю інформацію оприлюднило Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки (DSCA) 30 червня.

Агентство підтвердило цю угоду, надіславши відповідну сертифікацію до Конгресу. Ізраїль запросив 3845 комплектів наведення для боєприпасів прямої атаки (JDAM) KMU-558B/B, які призначені для бомби BLU-109, а також 3280 комплектів KMU-572 F/B JDAM для бомби MK 82.

До угоди також увійдуть інженерні, логістичні та технічні послуги, які надаватимуться урядом США та підрядниками, а також інші елементи, пов’язані з логістикою та програмною підтримкою. Загальна вартість угоди оцінюється в 510 мільйонів доларів.

“Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю, і для національних інтересів США життєво важливо допомогти Ізраїлю розвинути та підтримувати сильну та готову до самооборони систему. Цей запропонований продаж відповідає цим цілям.” – Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки (DSCA)

Цей продаж має на меті зміцнити оборонні можливості Ізраїлю, що дозволить країні ефективніше протистояти як поточним, так і майбутнім загрозам, а також покращити захист кордонів, критично важливої інфраструктури та населених пунктів.

“Цей запропонований продаж підвищить оперативну сумісність із збройними силами США та демонструє відданість США безпеці Ізраїлю та модернізації збройних сил.” – Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки (DSCA)

Ізраїль зможе без проблем інтегрувати це обладнання у свої збройні сили. Важливо зазначити, що цей продаж не вплине на військовий баланс у регіоні.

Головним підрядником угоди стане компанія Boeing, що базується в Сент-Чарльзі, штат Міссурі. Частина комплектів наведення JDAM може бути надана з державних запасів США. Наразі уряд США не має інформації про будь-які угоди щодо компенсації, пов’язані з цим потенційним продажем. Усі питання щодо компенсації будуть вирішені під час переговорів між покупцем та підрядником.