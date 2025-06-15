Військовий парад у Вашингтоні та протести проти політики Трампа

У Нью-Йорку зокрема участь у демонстраціях взяли приблизно 50 тисяч людей, за оцінками правоохоронних органів, повідомляє CNN.

14 червня у Вашингтоні, США, відбувся військовий парад, присвячений 250-річчю армії США. Цей захід став першим військовим парадом за останні три десятиліття і збігся з днем народження Дональда Трампа, якому виповнилося 79 років. Незважаючи на це, офіційні особи заперечували будь-який зв’язок між святкуванням та урочистостями.

Парад транслювався Білим домом, і на ньому були присутні високопосадовці, включаючи віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета та держсекретаря Марко Рубіо. Серед гостей також була перша леді Меланія Трамп.

У столиці проїхали десятки танків і бойових машин, а в параді взяли участь близько семи тисяч військових. Глядачі могли побачити зразки військової техніки, що представляють різні етапи історії американської армії – від Першої світової війни до сучасності. Солдати марширували поруч зі старовинною технікою, а також виступила парашутна команда “Золоті лицарі” армії США.

Протести під гаслом “Ні королям”

Водночас, у багатьох містах США відбулися протести проти політики Трампа, зокрема його міграційної політики та рішення про розгортання військових у Лос-Анджелесі для придушення протестів. Демонстрації проходили під гаслом “Ні королям”, і організатори повідомляли про близько двох тисяч акцій у різних містах і селищах.

У Нью-Йорку, за оцінками правоохоронців, у протестах взяли участь близько 50 тисяч людей. Активісти висловлювали незгоду з політикою президента, зокрема з рейдами з імміграції.

“Ні королям” – це заклик до відмови від авторитаризму та несправедливих політичних рішень, які шкодять громадянам країни.

Протести супроводжувалися плакатами та гаслами, які відображали незгоду з діями адміністрації Трампа, підкреслюючи активну позицію громадянського суспільства.