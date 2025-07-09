Повідомлює документи, додані до нового бюджетного запиту, повідомляє BloombergОтримується планам армії США у 2026 фінансовому році, направлений потрибляти ракет Patriot.

У 2026 фінансовому році армія США планує інвестувати понад 1,3 мільярда доларів у закупівлю ракет Patriot, що свідчить про значне збільшення обсягів замовлень. Ця інформація міститься в документах, які супроводжують новий бюджетний запит, згідно з даними Bloomberg.

З початком нового фінансового року 1 жовтня, армія США має намір збільшити замовлення на перехоплювачі PAC-3 MSE вчетверо – з 3 376 до 13 773 одиниць. Це рішення обумовлене зростаючим попитом на системи протиповітряної оборони, як у самих США, так і серед їхніх союзників, включаючи Україну та країни Близького Сходу.

Ракети Patriot MSE виробляє компанія Lockheed Martin, а твердопаливні двигуни постачає L3Harris Technologies. З початку повномасштабного вторгнення Росії США надали Україні три батареї Patriot та значну кількість ракет, які стали важливим елементом у захисті українських міст від атак.

“Президент США Дональд Трамп, незважаючи на інформацію в медіа, підтвердив готовність надати Україні більше зброї, розкритикувавши Путіна за вбивства в Україні.”

Згідно з бюджетними документами, армія вже закупила 2047 ракет PAC-3 MSE до 2024 року, а також 230 ракет у 2024-му та 214 у 2025-му. На 2026 рік заплановано придбати 224 ракети на загальну суму 945,9 мільйона доларів, з яких 396,3 мільйона буде спрямовано на зміцнення оборони НАТО в рамках ініціативи “Атлантична рішучість”.

Крім того, Конгрес США виділив додаткові 366 мільйонів доларів на закупівлю 96 додаткових перехоплювачів у рамках нещодавно ухваленого закону про фінансування оборони.