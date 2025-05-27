США очікують відповідь Росії на пропозиції України щодо мирної угоди

Про це повідомив спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог в ефірі Fox News

Сполучені Штати Америки отримали від України пропозиції щодо можливого укладення мирної угоди і наразі чекають на аналогічний документ від Російської Федерації. Про це повідомив Кіт Келлог, спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії, під час інтерв’ю на Fox News.

Келлог зазначив: «Ми отримали інформацію з українського боку. Тепер нам потрібно дочекатися відповіді з російського боку. Після цього ми зможемо порівняти обидва документи і визначити, що є прийнятним, а що – ні».

Він також підкреслив, що під час розмови між Трампом і Путіним російська сторона згадала про підготовку документа, який вони називають меморандумом. Келлог охарактеризував його як перелік умов для завершення конфлікту.

«Як тільки ми отримаємо їхній перелік умов або меморандум, планується ще одна зустріч, ймовірно, в Женеві», – додав він.

Келлог також уточнив, що варіант проведення переговорів у Ватикані розглядався, але Росія висловилася проти цієї ідеї.

Ситуація продовжує розвиватися, і новини з цього питання будуть оновлюватися.