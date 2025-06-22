Як розповів голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн під час пресконференції

22 червня генерал Ден Кейн, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, оголосив про проведення ударів по ядерних об’єктах Ірану, які здійснили американські бомбардувальники B2 Spirit, що вилетіли безпосередньо з території США. Цю інформацію він озвучив під час пресконференції.

За словами генерала, в операції США під кодовою назвою “Опівнічний молот” брали участь понад 125 літаків. Однак не всі з них виконували бойові завдання – більшість літаків виконували допоміжні функції, зокрема відволікали увагу іранських сил.

Сім бомбардувальників B2 скинули більше 10 протибункерних бомб Massive Ordnance Penetrator загальною вагою 13,6 тонн на два ядерні об’єкти в Ірані – Фордо та Натанз. Ядерний об’єкт в Ісфахані був атакований ракетами Tomahawk, які були запущені в останню чергу.

“Остаточна оцінка пошкоджень цих об’єктів займе деякий час, але попередні оцінки бойових пошкоджень вказують на те, що всі три ядерні об’єкти зазнали надзвичайно серйозних пошкоджень і руйнувань. Наші війська залишаються в стані підвищеної бойової готовності та повністю готові відповісти на будь-які відповіді Ірану.” – генерал Ден Кейн

Генерал також зазначив, що бомбардувальники вилетіли з бази в штаті Міссурі в ніч з п’ятниці на суботу, провівши в повітрі близько 18 годин. Це стало найдовшою місією B2 з моменту терактів 11 вересня 2001 року.

Паралельно з основною операцією проводилася акція з відволікання уваги Ірану: частина бомбардувальників направилася на захід у Тихий океан, що є незвичним маршрутом для таких операцій. Інша група літаків, про яку знало мінімум людей, “тихо просунулася на схід з мінімальним зв’язком”.

Кейн продемонстрував журналістам маршрут польоту ударної групи, який пролягав над Середземним морем, Сирією та Іраком. Загальна відстань, яку подолали літаки, становила близько 12 тисяч кілометрів до цілей.

Він також підкреслив, що Іран не здійснив жодного пострілу по американських літаках під час їхнього заходу на ціль і на шляху повернення.

Удар США по ядерних об’єктах в Ірані

У ніч на 22 червня американська авіація атакувала три ядерні об’єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану. Він зазначив, що атаковані об’єкти “були повністю знищені”.

Трамп також попередив, що у разі відсутності мирних кроків з боку Тегерана, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за проведену операцію.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані США.

Раніше, 19 червня, у Білому домі повідомляли, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох наступних тижнів, залежно від переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.