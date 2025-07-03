США закликають Іран відновити співпрацю з МАГАТЕ після авіаударів

За даними уряду Катару, як зазначає медіа Reuters

У Державному департаменті США висловили заклик до Ірану відновити активну співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Це прохання стало наслідком призупинення співпраці, яке відбулося після авіаударів американських військових по іранських ядерних об’єктах. Речниця Держдепу США Теммі Брюс озвучила цю позицію під час брифінгу.

Вона підкреслила, що рішення Ірану призупинити співпрацю з МАГАТЕ є “неприйнятним”, особливо враховуючи, що Тегеран має можливість змінити свій курс на “шлях миру і процвітання”.

“Тегеран повинен без подальших зволікань повністю відновити співпрацю з МАГАТЕ.” – Теммі Брюс, речниця Держдепартаменту США

Брюс також зазначила, що Іран зобов’язаний дотримуватися угоди про гарантії, передбаченої Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), і надати МАГАТЕ всю необхідну інформацію для роз’яснення питань, пов’язаних із незадекларованими ядерними матеріалами.

Нагадаємо, що наприкінці червня парламент Ірану ухвалив рішення про призупинення співпраці з МАГАТЕ. Після цього глава агентства Рафаель Гроссі заявив, що Тегеран, ймовірно, зможе відновити збагачення урану протягом кількох місяців, незважаючи на пошкодження ядерних об’єктів внаслідок атак США та Ізраїлю.

2 липня президент Ірану Масуд Пезешкіан підписав закон про призупинення співпраці з МАГАТЕ.

Атака США на ядерні об’єкти в Ірані

У ніч на 22 червня американські військові завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти “були повністю знищені”. Він також попередив, що у разі відсутності мирного курсу з боку Тегерана, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за проведені удари. Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані.

Раніше, 19 червня, у Білому домі повідомляли, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох тижнів, залежно від переговорів з Тегераном щодо його ядерної програми.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.

Відповідь Ірану на удари США

23 червня Іран запустив понад десять ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США по його ядерних об’єктах. За даними ізраїльського чиновника, щонайменше десять ракет були спрямовані в бік Катару, а одна – у бік Іраку.

Міністр оборони Катару повідомив, що системи протиповітряної оборони перехопили ракети, спрямовані на авіабазу Аль-Удейд – найбільший військовий об’єкт США на Близькому Сході, розташований через Перську затоку від Ірану.

Президент США Дональд Трамп відреагував на ракетний обстріл американської бази в Катарі, назвавши його “дуже слабкою реакцією”, яку США “очікували” і “ефективно відбили”. Він також запевнив, що ніхто з американських військових не постраждав.