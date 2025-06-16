США скасували консультації з Росією для зменшення напруженості

Про це 16 червня повідомила речниця російського МЗС Марія Захарова, передає агенція Интерфакс

Вашингтон вирішив скасувати черговий раунд консультацій з Росією, які мали на меті зменшення напруженості у двосторонніх відносинах. Про це 16 червня повідомила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, згідно з інформацією російської агенції Интерфакс.

“На сьогодні чергова зустріч у рамках двосторонніх консультацій щодо усунення “подразників” задля нормалізації роботи дипломатичних представництв обох країн скасована за ініціативи американських переговірників.” – Марія Захарова, речниця МЗС РФ

У російському МЗС висловили сподівання, що пауза, ініційована США, не затягнеться надовго. На момент публікації представники США не надали коментарів щодо призупинення консультацій.

Дипломатичні контакти між Росією та США залишаються обмеженими після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Присутність дипломатичних представництв обох країн значно зменшилась, а регулярні консультації зосереджуються переважно на технічних та безпекових питаннях, таких як робота дипмісій, візові обмеження та доступ до консульських послуг.

Перші два раунди консультацій, присвячені так званим “подразникам” у двосторонніх відносинах, відбулися в лютому та квітні 2025 року в Стамбулі, проте значного прогресу досягти не вдалося. Основна увага під час переговорів була зосереджена на полегшенні умов роботи дипломатів у відповідних країнах, зокрема у питаннях видачі віз, пересування та доступу до дипломатичної власності.