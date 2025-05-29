США скасовують візи для китайських студентів через безпеку

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США

28 травня державний секретар США Марко Рубіо оголосив про рішуче скасування віз для китайських студентів, зокрема тих, хто має зв’язки з Комуністичною партією Китаю або навчається у важливих для національної безпеки сферах. Цю інформацію було опубліковано на офіційному сайті Державного департаменту США.

Рубіо підкреслив, що Державний департамент у співпраці з Міністерством внутрішньої безпеки перегляне критерії видачі віз, щоб посилити контроль над усіма новими заявками на візи з Китаю та Гонконгу. Цей підхід має на меті підвищити рівень безпеки та контролювати потік студентів з цих регіонів.

«Під керівництвом президента Трампа ми будемо активно скасовувати візи для китайських студентів, особливо тих, хто має зв’язки з Комуністичною партією Китаю або навчається у критично важливих галузях. Також ми переглянемо критерії видачі віз, щоб посилити перевірку всіх нових заявок на візи з Китайської Народної Республіки та Гонконгу», – йдеться у заяві.

Американські медіа зазначають, що цей крок може вплинути на тисячі студентів, які планують навчання в США. Водночас китайські студенти є важливим джерелом доходів для американських університетів, що може мати суттєві економічні наслідки.

Крім того, адміністрація президента Дональда Трампа видала наказ американським дипломатичним установам за кордоном призупинити запис на нові співбесіди для отримання студентських та обмінних віз, що ще більше ускладнює процес для китайських заявників.