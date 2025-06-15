Торговельна угода США-Китай 2025: виклики експорту рідкісноземельних металів

Про це повідомляє Bloomberg.

Торговельна угода, укладена між США та Китаєм 10 червня 2025 року, не враховує важливі аспекти, пов’язані з експортом сировини, що стосується національної безпеки, зокрема рідкісноземельних металів. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з інформацією видання, Китай не зобов’язався надавати експортні дозволи на певні рідкісноземельні метали, які є критично важливими для американських військових постачальників, що використовують їх у винищувачах та ракетних системах.

У відповідь на це, США розглядають можливість продовження тарифів на товари та сировину з Китаю після 10 серпня – дати, узгодженої під час переговорів у Женеві. Можливе підвищення мит, при цьому Китай також може збільшити свої тарифи. За попередніми даними, США можуть підвищити тарифи до 145%, а Китай – до 125%.

Угода, досягнута 10 червня, передбачає повернення до торгового перемир’я та зняття деяких експортних обмежень з боку Китаю, зокрема на рідкісноземельні метали, проте питання національної безпеки залишилося поза увагою.

На початку червня відбулася телефонна розмова між тодішнім президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої вони домовилися про подальші переговори та взаємні візити. Обидві країни відчувають тиск з боку необхідності знизити напруженість у торгівлі, оскільки світова економіка страждає від контролю Китаю над експортом рідкісноземельних мінералів.

Китай скоротив постачання ключових товарів, які імпортуються до США, таких як програмне забезпечення для проєктування мікросхем і деталі для атомних електростанцій. 12 травня було укладено 90-денну угоду в Женеві про скасування деяких високих тарифів, але вона не вирішила глибші проблеми двосторонніх відносин.

Китай розглядає експорт рідкісноземельних металів як важіль впливу, і припинення їх постачання може створити політичний тиск на адміністрацію США, особливо якщо економічне зростання сповільниться через дефіцит цих матеріалів.

Останні роки США вважають Китай своїм головним геополітичним суперником, здатним кинути виклик у економічній та військовій сферах.

Історія тарифів та торговельних обмежень

2 квітня 2025 року Дональд Трамп оголосив про запровадження мінімального мита на імпортні товари у розмірі 10%, а для товарів з ЄС – 20%. Тарифна ставка для Китаю тоді становила 34%. З 3 квітня було введено 25% мито на всі імпортовані автомобілі.

У відповідь Китай встановив тарифи на американський імпорт на рівні 34%, які почали діяти 10 квітня. 9 квітня Трамп оголосив про підвищення мит на китайські товари до 125%, а Китай відповів додатковими 84% митами на американські товари.

10 квітня у Білому домі повідомили, що фактична ставка тарифів США на китайський імпорт становить 145%, враховуючи додаткові мита, зокрема на фентаніл.

З 14 травня США та Китай погодили 90-денне призупинення дії додаткових мит: США знизили тарифи з 145% до 30%, а Китай – з 125% до 10%. Ці заходи спрямовані на стабілізацію двосторонньої торгівлі та створення умов для подальших переговорів.

5 червня відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном, під час якої обговорювалися торговельні відносини. Трамп назвав перемовини “позитивними” та анонсував зустрічі торгових представників обох країн.

8 червня стало відомо, що Китай схвалив деякі заявки на експорт рідкісноземельних металів, що може послабити напруженість перед наступним раундом переговорів між Пекіном та Вашингтоном.